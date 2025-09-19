Michoacán

Visitan Michoacán más de 157 mil turistas durante fiestas patrias: Sectur

Hubo una derrama económica superior a los 288 millones de pesos
MIMORELIA.COM
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante las fiestas patrias, Michoacán registro 157 mil 150 turistas y visitantes, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

De acuerdo a información de la dependencia, los turistas internacionales fueron provenientes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Costa Rica, China, Rusia, Perú, Bolivia, Colombia y España.

Durante el puente de las fiestas patrias, Michoacán logró más de 288 millones de pesos de derrama economía y todos los rincones de la entidad, principalmente Morelia, la costa y ciudades grandes fueron las de mayor atracción en estas fechas.

