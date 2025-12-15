Visita del nacimiento de Civaq Pátzcuaro, obra que honra el orgullo purépecha, la fe y la tradición: Sectur

“Este nacimiento no solo representa un símbolo navideño, es raíz, historia, es comunidad que se expresa a través del barro, las fibras, colores y la vida misma. La exposición permanecerá disponible durante todo el mes de diciembre, para que familias, turistas y visitantes, puedan admirarla, fotografiarla y conocer su significado espiritual y cultural de cada pieza”, comentó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Esta obra está integrada por figuras de alambre, tela y lana que fueron elaboradas por la artesana Cecilia Victoriano Cruz, de 75 años, originaria de San Lorenzo, localidad de Uruapan. Ella, con ayuda de su hijo Juan Bautista, ha integrado figuras con personajes de la vida diaria que, a través de sus oficios, representan a las comunidades de Michoacán.