Visita de Sheinbaum impulsará programas sociales y el Plan Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la visita que realizará mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado, los Programas del Bienestar que apoyan directamente a más de un millón 294 mil michoacanos, se verán impulsados, así como las acciones establecidas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“En materia de seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura y desarrollo social, Michoacán vive una verdadera transformación, donde la administración estatal se ha visto respaldada de manera directa por la presidenta y su gabinete”, resaltó el mandatario.