Visita de autoridades federales no sea una pasarela, que se atienda el tema de seguridad: PAN Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Que la visita de las autoridades federales en materia de seguridad no se convierta en una pasarela y realmente se atienda la problemática que hay no solo en el Valle de Apatzingán, sino en todo el estado, resaltó el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Michoacán, Carlos Quintana Martínez.
En conferencia de prensa, precisó que la Federación debe entender y atender la estrategia fallida de seguridad, toda vez que es complicado por todos los hechos que suceden no solo en Michoacán, en todo el país.
“Creo que la estrategia de hasta ahorita no ha funcionado, hay municipios sin recursos, no hay inversión pública, no hay trabajos de inteligencia… ojalá den resultados”, dijo.
Este martes, los titulares de la Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional, Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo, respectivamente, acudieron a Apatzingán para atender el tema de la extorsión a los limoneros y el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.
Sin embargo, la reunión únicamente sería con unos cuantos productores limoneros y sin la presencia de la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo.
A lo anterior, Carlos Quintana comentó que desconoce cuál sea la estrategia a trazar se para la atención de la zona, pero puntualizó que la atención debe enfocarse en todo el estado y el país para atender la inseguridad.
Por lo que aseguró que Acción Nacional tiende la mando para atender y fortalecer la estrategia, la cual aseguró, es fallida desde hace 7 años con el incremento de delitos en hasta 300 por ciento.
BCT