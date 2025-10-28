Visita de autoridades federales no sea una pasarela, que se atienda el tema de seguridad: PAN Michoacán

Este martes, los titulares de la Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional, Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla Trejo, respectivamente, acudieron a Apatzingán para atender el tema de la extorsión a los limoneros y el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán.

Sin embargo, la reunión únicamente sería con unos cuantos productores limoneros y sin la presencia de la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo.

A lo anterior, Carlos Quintana comentó que desconoce cuál sea la estrategia a trazar se para la atención de la zona, pero puntualizó que la atención debe enfocarse en todo el estado y el país para atender la inseguridad.

Por lo que aseguró que Acción Nacional tiende la mando para atender y fortalecer la estrategia, la cual aseguró, es fallida desde hace 7 años con el incremento de delitos en hasta 300 por ciento.

