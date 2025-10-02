VIRAL: influencer se pone a hacer morisqueta y le llueven críticas [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La influencer mexicana Pao Castillo, de Jalisco, causó revuelo entre usuarios de redes sociales tras compartir su versión personal de la morisqueta, uno de los platillos más tradicionales de Tierra Caliente, Michoacán.
En un video publicado en su cuenta de Facebook, la creadora de contenido explicó que su receta está inspirada en la forma en que la vio preparar en Nueva Italia, aunque también mencionó que muchos usuarios le aseguraron que la receta original proviene de Apatzingán.
"Yo no soy de allá, díganme ustedes de dónde es. ¿De Apatzingán, de Nueva Italia o de qué parte de Michoacán?”, preguntó la influencer a sus seguidores.
Durante el video, Castillo explicó paso a paso los ingredientes que utilizó para armar lo que ella llamó una versión práctica y callejera del platillo:
Arroz blanco como base
Frijoles de lata
Queso fresco en salsa de chile matcha
Totopos
Repollo rallado
Zanahoria y cebolla en vinagre con orégano
Cueritos en vinagre
Salsa de tomate (de lata)
Queso fresco rallado
Crema ligera
Según explicó, la receta es parecida a la que vio vender en la calle, servida en platos desechables como un snack para llevar. “Esto parece una mezcolanza muy extraña”, reconoció entre risas mientras terminaba la preparación.
Aunque muchos usuarios agradecieron el intento y aplaudieron el carisma de la influencer, también abundaron los comentarios que señalaron que la receta “no es morisqueta” en el sentido tradicional.
"Nada que ver de la de Apatzingán ese estilo Pao", "Si no es aguachile oiga qué le pasa", "Como michoacana me ofende ese vídeo, es comida como tal, no es un snack y está lejos de ser la clásica morisqueta" y "Tienes que venir a probarla para que veas la diferencia", son sólo algunos de los comentarios.
La morisqueta original, típica de la Tierra Caliente michoacana, se prepara con arroz blanco, frijoles y un guiso de carne en salsa de jitomate, ya sea de carne o queso.
