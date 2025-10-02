VIRAL: influencer se pone a hacer morisqueta y le llueven críticas [Video]

En un video publicado en su cuenta de Facebook, la creadora de contenido explicó que su receta está inspirada en la forma en que la vio preparar en Nueva Italia, aunque también mencionó que muchos usuarios le aseguraron que la receta original proviene de Apatzingán.

"Yo no soy de allá, díganme ustedes de dónde es. ¿De Apatzingán, de Nueva Italia o de qué parte de Michoacán?”, preguntó la influencer a sus seguidores.

¿Cómo preparó su morisqueta?

Durante el video, Castillo explicó paso a paso los ingredientes que utilizó para armar lo que ella llamó una versión práctica y callejera del platillo:

Arroz blanco como base

Frijoles de lata

Queso fresco en salsa de chile matcha

Totopos

Repollo rallado

Zanahoria y cebolla en vinagre con orégano

Cueritos en vinagre

Salsa de tomate (de lata)

Queso fresco rallado

Crema ligera

Según explicó, la receta es parecida a la que vio vender en la calle, servida en platos desechables como un snack para llevar. “Esto parece una mezcolanza muy extraña”, reconoció entre risas mientras terminaba la preparación.