Violencia y pobreza vacían Apatzingán: reportan más 5 mil desplazados en menos de 4 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los altos índices de inseguridad, recesión económica, extorsión y presencia del crimen organizado, la población de Apatzingán se redujo en más de 5 mil personas en los últimos 46 meses.

El análisis de comportamiento y efectos del desplazamiento forzado interno en la Tierra Caliente, generado por el Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán, destacó los indicadores hasta el mes de octubre de este 2025.

En términos porcentuales, un 4% de la población de Apatzingán fue desplazada hasta 2024. Mientras tanto, el reporte del Ayuntamiento de Apatzingán, referente a la primera mitad de 2025, señalaba 300 ciudadanos que dejaron sus hogares por la violencia.

Solo el 25% de los desplazados ha vuelto a sus hogares en lo que va del año; el resto sigue en otras ciudades, estados e incluso fuera del país, con datos que son casi imposibles de cuantificar por la falta de un registro homologado del fenómeno.

Entre mayo y septiembre de este año, el fenómeno se agudizó en poblaciones como Las Bateas, El Goteo, La Salatera, El Capire, Puertecitos, El Huayabo y Los Cuiniques.

En octubre pasado, la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, reconoció que el fenómeno había repuntado en poblaciones como El Guayabo, producto de los enfrentamientos entre los grupos criminales.

La Secretaría del Migrante del estado de Michoacán, como cabeza de sector, ha señalado que en este año Apatzingán y la región de Tuzantla son los puntos donde el fenómeno de desplazamiento incrementó, por lo que se ha buscado el apoyo de los municipios y la federación para contener la crisis.

