Violencia no afecta entrega de programas del Bienestar en Tierra Caliente: Sedebi

Andrea Serna apuntó que, por lo anterior, pueden levantar todos los registros que se necesitan y, hasta el momento, no han tenido ningún caso en el que algún regional haya reportado lo contrario porque no lo dejaron pasar u otras situaciones, por lo que afirmó, sigue habiendo todas las atenciones.

¿Cuál es la cobertura de los programas del Bienestar en Tierra Caliente?

Datos proporcionados por la Sedebi indican que, del programa de apoyos a familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, desde el inicio del programa en 2022 se ha beneficiado a 746 familias, de las cuales 384 permanecen activas en la entidad, y cuya edad promedio de niñas, niños o adolescentes con padecimiento oncológico es de 11 años.

En la zona de Tierra Caliente hay 15 familias activas que reciben el apoyo económico de 4 mil pesos mensuales; las regiones que más núcleos tienen registrados son Cuitzeo con 97, Oriente con 57, Purépecha con 51 y Lerma-Chapala con 40.

Respecto al programa de apoyos a mujeres con cáncer de mama o cervicouterino invasor, en 2025 se registraron mil 702 mujeres activas y, desde el inicio, se han otorgado 48 mil apoyos; en Tierra Caliente actualmente se tienen registradas a 68 féminas, mientras que la región Cuitzeo abarca el mayor número con 583.

Sobre los apoyos a personas con discapacidad y adultos mayores, la Sedebi no brindó información específica de la región de Tierra Caliente.

rmr