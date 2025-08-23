Violencia contra Giulianna revela resistencia del sistema patriarcal en la política

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Ale Anguiano, expresó su absoluto rechazo a las manifestaciones de violencia mediática, digital y política de la que ha sido objeto la diputada Giulianna Bugarini, presidenta del Congreso del Estado.

Subrayó que estos ataques no son un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia que busca sancionar y limitar la presencia de las mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones. “Hay un precio brutal por habitar lo público siendo mujer. No es la falda lo que les incomoda, es el poder que ejercemos sin pedir permiso. La violencia contra Giulianna es síntoma de un sistema patriarcal que aún se resiste a aceptar la autonomía femenina en la política”, afirmó.

Ale Anguiano señaló que estos actos constituyen una forma de censura simbólica, moral y política que pretende castigar a las mujeres que ejercen el poder desde su propia identidad, sin renunciar a su libertad y sin aceptar imposiciones sobre su cuerpo.