Michoacán

Violencia contra Giulianna revela resistencia del sistema patriarcal en la política

Habitar el espacio público como mujer tiene un precio brutal: Ale Anguiano
Violencia contra Giulianna revela resistencia del sistema patriarcal en la política
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Ale Anguiano, expresó su absoluto rechazo a las manifestaciones de violencia mediática, digital y política de la que ha sido objeto la diputada Giulianna Bugarini, presidenta del Congreso del Estado.

Subrayó que estos ataques no son un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia que busca sancionar y limitar la presencia de las mujeres en los espacios públicos y de toma de decisiones. “Hay un precio brutal por habitar lo público siendo mujer. No es la falda lo que les incomoda, es el poder que ejercemos sin pedir permiso. La violencia contra Giulianna es síntoma de un sistema patriarcal que aún se resiste a aceptar la autonomía femenina en la política”, afirmó.

Ale Anguiano señaló que estos actos constituyen una forma de censura simbólica, moral y política que pretende castigar a las mujeres que ejercen el poder desde su propia identidad, sin renunciar a su libertad y sin aceptar imposiciones sobre su cuerpo.

Te puede interesar:
"No vamos a pedir permiso para gobernar en Michoacán”: Ale Anguiano
Violencia contra Giulianna revela resistencia del sistema patriarcal en la política

Enfatizó que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas mantendrá una postura firme y radical contra toda forma de violencia de género, recordando que las mujeres no retrocederán ni un centímetro en el derecho a ser completas, visibles, políticas, poderosas y libres.

La minifalda de Giuliana no es provocación, es un acto de soberanía. A quienes pretenden reducirnos al silencio, les decimos con claridad: no volveremos al encierro, ni a la sumisión, ni al miedo”, sostuvo.

Finalmente, Ale Anguiano expresó toda su solidaridad con la diputada Giulianna Bugarini y refrendó el compromiso del Gobierno de Michoacán de seguir trabajando para garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia en todos los ámbitos.

mrh

Congreso del Estado
sistema patriarcal

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com