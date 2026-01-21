Vinculará SNE al menos 200 uruapenses en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 200 uruapenses serán vinculados al Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) en Canadá, informó el titular de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo, Claudio Frausto Lara, quien anunció que este 22 de enero se llevará a cabo la primera Feria del Empleo en Uruapan y cinco municipios más de manera simultánea.
En entrevista telefónica para MiMorelia.com, el funcionario federal enfatizó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se tienen comprometidas más de 45 Ferias de Empleo en diversos puntos de la entidad.
Tan solo para este 22 de enero, comentó, serán seis eventos simultáneos en Uruapan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora y Zitácuaro, en los que participarán 170 empresas e instituciones públicas, quienes promoverán más de mil 675 puestos de trabajo vacantes con prestaciones laborales, principalmente seguridad social.
Puestos desde receptor de frutas, plomeros, personal de ventas, cajeros, hasta ejecutivos de relaciones públicas y operadores de carretera. Frausto Lara comentó que los salarios a ofertar superan los 12 mil pesos, e incluso pueden llegar a los 60 mil, dependiendo del trabajo a realizar.
De las 200 vacantes que se tienen como parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá, el funcionario comentó que se debe cumplir con una serie de requisitos que se darán a conocer en la Feria del Empleo en Uruapan, pero al contar con experiencia agrícola se tiene mayor oportunidad de ser contactado por las empresas canadienses.
Dejó en claro que este programa es gratuito y, para evitar fraudes, no se solicita dinero alguno para el trámite.
Finalmente, Claudio Frausto refirió que otra acción que se concretará con las Ferias del Empleo es acomodar a 15 mil jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; tan solo en Uruapan serán mil 500 este año.
RPO