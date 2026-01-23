Vinculan a proceso por violación, homicidio y robo en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la región de Lázaro Cárdenas, un juez de control y enjuiciamiento vinculó a proceso a Luis Enrique N. por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, cometido en contra de una persona menor de edad, cuya identidad se encuentra resguardada.

En la resolución, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, aplicando el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencia, así como el de Perspectiva de Género, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez.

Asimismo, en Morelia, durante una audiencia fue vinculado Oveded N. por su posible participación en el delito de violación, imponiéndose la prisión preventiva oficiosa y fijándose un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

Los hechos investigados habrían ocurrido en 2012, en la Tenencia Morelos, en agravio de su hija, una persona menor de edad de identidad reservada. El juez resolvió el caso con perspectiva de género, reconociendo la condición de vulnerabilidad de la víctima y garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, conforme a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En la misma región, se vinculó a proceso a cinco personas por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, en agravio de una empresa de telecomunicaciones; asimismo, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con los hechos expuestos en audiencia, el 17 de enero de 2026 los imputados fueron sorprendidos arrastrando y trasladando cable propiedad de la empresa, el cual era cargado a una camioneta que fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público.

Finalmente, en Zamora, un juez vinculó a proceso a Juan Daniel N. por su probable intervención en el delito de homicidio de persona menor de edad. Se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria. Los hechos presuntamente habrían ocurrido en junio de 2024, derivado de un desacuerdo por una apuesta de futbol.