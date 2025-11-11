Vinculan a proceso a tres policías en Uruapan por presunto abuso de autoridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Joaquín Reymundo “N”, Francisco Javier “N” y Hugo Alberto “N”, por su posible responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de un joven estudiante en el municipio de Uruapan.

De acuerdo con los datos que obran en la Carpeta de Investigación, el pasado 27 de abril de 2025, alrededor de las 23:10 horas, sobre la calle Ignacio López Pesqueira, en la colonia Ejército Mexicano, los imputados —quienes se desempeñaban como elementos de la policía municipal— interceptaron al agraviado mientras se encontraba a bordo de un vehículo.

Sin identificarse como agentes y sin informar el motivo de la intervención, dos de los imputados descendieron de la unidad oficial y agredieron físicamente a la víctima con golpes en el cuerpo y el rostro, mientras un tercero lo sujetaba. Durante la agresión, uno de los policías le colocó un arma de fuego en la cabeza y lo amenazó de muerte. Como consecuencia, el estudiante resultó lesionado.