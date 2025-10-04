Vinculan a proceso a presunto feminicida de su suegra; hechos ocurridos en Tacámbaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Guillermo Rashid “N”, por su probable responsabilidad en el feminicidio de su suegra, profesionista optometrista, ocurrido en el municipio de Tacámbaro.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidio, el 22 de marzo de 2021, Guillermo Rashid “N” irrumpió en el domicilio de la víctima, ubicado en la calle Hidalgo de la colonia Centro, donde la agredió con un objeto contundente, ocasionándole la muerte.

Las indagatorias establecieron que el detenido mantenía un patrón de violencia constante contra la mujer, lo que permitió acreditar su probable participación en el delito y obtener orden de aprehensión en su contra.

Guillermo Rashid “N”, fue detenido en una operación coordinada en el estado de Jalisco.

Posteriormente, fue trasladado a Michoacán y presentado ante el Juez de Control quien valoró cada uno de los datos aportados por la Fiscalía y resolvió su vinculación a proceso, le impuso prisión preventiva oficiosa así como cuatro meses para el cierre de la investigación.

BCT