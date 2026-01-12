Vinculan a proceso a pareja por raptar y estrangular a mujer en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Neri Noé "N" y Rosa Morelia "N" fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de Rosa Lourdes M., ocurrido en Morelia, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Según las investigaciones, el pasado 20 de diciembre la víctima fue llevada a un domicilio en la colonia Lomas de la Ortiga, donde fue amarrada a una silla por Neri Noé “N”. Posteriormente, fue trasladada a un sitio no identificado y regresada al inmueble al día siguiente.

En el lugar, Rosa Morelia "N" y otros cómplices golpearon a la víctima en repetidas ocasiones. Poco después, Neri Noé "N" ingresó al domicilio y, a petición de los presentes, presuntamente la estranguló, causándole la muerte.

El caso fue atendido por la Fiscalía Especializada de Feminicidios, que integró pruebas suficientes para solicitar órdenes de aprehensión contra ambos involucrados. La detención fue realizada por elementos de la FGE y los presuntos responsables fueron presentados ante un Juez de Control.

Tras la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó su vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El plazo para el cierre de la investigación complementaria fue establecido en cuatro meses.

