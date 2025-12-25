Vinculan a proceso a mujer por secuestro de servidor público de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Andrea del Carmen “N”, por su posible relación en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un servidor público.

De acuerdo con los datos que obran en la Carpeta de Investigación, el 20 de julio de 2015, la víctima se encontraba en su centro de trabajo en el las oficinas del Ayuntamiento de Chilchota, cuando recibió una llamada telefónica de una persona que se identificó como integrante de un grupo criminal, quien mediante amenazas lo obligó a trasladarse a un centro comercial en el municipio de Zamora.

En dicho lugar, la imputada se presentó ante la víctima identificándose como abogada de la organización criminal, despojándolo de sus pertenencias y teléfono celular, para posteriormente privarlo de la libertad mediante amenazas y la simulación de portar un arma de fuego. La víctima fue trasladada a bordo de un taxi a un hotel de Zamora, donde permaneció en cautiverio; posteriormente fue llevada a otro hotel de la misma ciudad, donde continuó privada de la libertad hasta su liberación.

De manera paralela, familiares de la víctima comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que se les exigió una suma monetaria a cambio de su liberación, realizándose pagos mediante recargas telefónicas y un depósito bancario, conforme a las indicaciones de los responsables.