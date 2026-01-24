Vinculan a proceso a exniñero por abuso sexual contra una menor en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) región Uruapan, obtuvo vinculación a proceso contra David Mateo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una niña, cuando se desempeñaba como niñero de la víctima.

De acuerdo con los actos de investigación, entre los años 2014 y 2015 el imputado habría aprovechado la relación de confianza que mantenía con la familia para agredir sexualmente a la menor en diversas ocasiones.

Tras tener conocimiento de los hechos, el CJIM integró la Carpeta de Investigación correspondiente, brindó atención integral a la víctima y presentó al imputado ante el Juez de Control, quien se encontraba en reclusión por diversos delitos.

En audiencia, la autoridad jurisdiccional resolvió vincular a proceso a David Mateo “N” y establecer un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La FGE refrenda su compromiso de investigar y sancionar los delitos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, garantizando el acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos y de género.

rh