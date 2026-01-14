Vinculan a proceso a Exfuncionarios de Tanhuato, por peculado y falsificación de documentos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo vinculación a proceso en contra de la ex Presidenta Municipal de Tanhuato, María Francisca “N”, del ex Síndico, Epifanio “N” y del ex Secretario del Ayuntamiento, Hugo “N”, por su probable responsabilidad en los delitos de peculado, uso indebido de documentos y ejercicio ilícito del servicio público, presuntamente cometidos durante la administración municipal 2021–2024.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, el 22 de mayo de 2024, durante una sesión de cabildo extraordinaria, se ordenó dar de baja del patrimonio municipal múltiples bienes muebles, con un valor aproximado de dos millones 207 mil pesos. Entre dichos bienes se encontraban dos camionetas Frontier, dos cuatrimotos y un vehículo de la marca Chevrolet Cruze.

Las investigaciones permitieron establecer que la baja de los bienes fue realizada mediante la falsificación de firmas en el acta de cabildo, en la que se hizo aparecer de manera indebida a regidores como firmantes, con el objetivo de simular ilegalmente la aprobación del procedimiento. Posteriormente, los bienes y vehículos, que habían sido adquiridos apenas cuatro meses antes, fueron presuntamente apropiados y registrados a nombre de familiares de los imputados.

Tras tener conocimiento de estos hechos, la FECC integró la respectiva Carpeta de Investigación y acreditó la posible participación de los ex servidores públicos, quienes fueron presentados ante el Juez de Control mediante citación.