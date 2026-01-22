Vinculan a proceso a exfuncionarios de Sahuayo por corrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Josefina “N” y Miguel Ángel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, cometido durante su desempeño como servidores públicos del Ayuntamiento de Sahuayo.

De acuerdo con las investigaciones, en el año 2018 Josefina “N”, quien se desempeñaba como cajera en la Secretaría de Finanzas y Administración, y Miguel Ángel “N”, entonces jefe de Sector de Administración de Rentas, habrían instalado un módulo para la expedición de licencias de conducir, mismas que fueron cobradas a la ciudadanía sin que posteriormente fueran entregadas.