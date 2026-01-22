Michoacán

Vinculan a proceso a exfuncionarios de Sahuayo por corrupción

Los exfuncionarios habrían causado daño al erario por más de un millón
Se detectaron irregularidades en 609 folios de recibos y 245 exámenes médicos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Josefina “N” y Miguel Ángel “N”, por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, cometido durante su desempeño como servidores públicos del Ayuntamiento de Sahuayo.

De acuerdo con las investigaciones, en el año 2018 Josefina “N”, quien se desempeñaba como cajera en la Secretaría de Finanzas y Administración, y Miguel Ángel “N”, entonces jefe de Sector de Administración de Rentas, habrían instalado un módulo para la expedición de licencias de conducir, mismas que fueron cobradas a la ciudadanía sin que posteriormente fueran entregadas.

Asimismo, derivado de las diligencias realizadas, se detectaron inconsistencias en 609 folios de recibos correspondientes al trámite de licencias de conducir, registrados entre los años 2017 y 2019, lo que generó un ingreso irregular por un monto de un millón 264 mil 410 pesos, además de irregularidades en 245 exámenes médicos.

Al tener conocimiento de los hechos, la FECC integró la Carpeta de Investigación correspondiente y presentó ante el Juez de Control a los exfuncionarios, aportando datos de prueba que acreditan su posible participación en el delito.

En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincularlos a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

