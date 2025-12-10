Vinculan a proceso a exdirector de Licencias en Uruapan por corrupción

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) obtuvo vinculación a proceso en contra de Luis Antonio “N”, ex Director de Licencias y Giros Mercantiles del Ayuntamiento de Uruapan, por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y cohecho, derivados de prácticas que afectaron directamente el patrimonio municipal.

Las investigaciones establecen que el imputado, aprovechando su posición como titular de la dependencia, durante el 2022 exigió de manera indebida dinero en efectivo a cambio de entregar licencias de giros rojos, clonando documentos desde su usuario en el sistema municipal de licencias. Dichos recursos, una vez cobrados, no fueron ingresados a la Tesorería Municipal, generando un daño patrimonial de 691 mil 472 pesos.

Ante estos hechos, la FECC integró y presentó los datos de prueba que permitieron acreditar su posible participación, logrando que el ex servidor público fuera puesto a disposición del Juez de Control.

Tras valorar los elementos aportados, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso, impuso las medidas cautelares correspondientes y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con estas acciones, la FECC refrenda su compromiso con la legalidad y con la defensa del patrimonio público; no habrá impunidad.

