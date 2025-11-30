Vinculan a proceso a "El Pelón", presunto reclutador de sicarios de Carlos Manzo

Asimismo, mencionó que a su defendido únicamente se le aseguró droga y su celular, pero no dinero, por lo que intentaron desvirtuar el señalamiento por el delito de cohecho.

Por su parte, el juez refirió que sí existieron datos de prueba que corroboraran el intento de extorsión por parte de “El Pelón” hacia la madre de Fernando N., a quien le habría exigido primero cinco mil pesos y posteriormente diez mil.

“Tomando en cuenta los datos de prueba, considero que la tesis es idónea, suficiente y pertinente y encuadra en la descripción de los delitos, más no de las agravantes”, expresó el juez, por lo que dictó auto de vinculación a proceso.

Jaciel N. tendrá tres días para apelar la resolución, mientras que la Fiscalía de Michoacán solicitó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, durante el cual realizará entrevistas y revisará datos conservados en teléfonos móviles.

