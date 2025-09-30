Vinculan a proceso a "El Manotas", por secuestro de joven aún desaparecida en Álvaro Obregón, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), presentó datos de prueba contundentes que permitieron obtener vinculación a proceso en contra de Genaro “N”, el Manotas y/o el Silencio, por su posible participación en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de una joven, en el municipio de Álvaro Obregón.
De acuerdo con los datos de prueba, el pasado 28 de febrero, la víctima de 18 años se encontraba en su domicilio de dicho municipio, cuando fue privada de la libertad por Genaro "N" y un grupo de personas armadas.
Posteriormente, los familiares comenzaron a recibir exigencias económicas a cambio de su liberación; sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de la joven.
Derivado de los actos de investigación, se solicitó la respectiva orden de aprehensión en contra de Genaro “N”, la cual fue cumplimentada en el municipio de Uriangato, Guanajuato, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Después fue trasladado a esta capital con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial (SIE).
El detenido fue presentado ante el Juez de Control, que, tras analizar los datos de prueba otorgados, emitió auto de vinculación a proceso, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, estableciendo un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
La Fiscalía continuará con los actos de investigación ya que existen datos que lo relacionan en diversos hechos registrados en el municipio.
rmr