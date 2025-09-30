Vinculan a proceso a "El Manotas", por secuestro de joven aún desaparecida en Álvaro Obregón, Michoacán

De acuerdo con los datos de prueba, el pasado 28 de febrero, la víctima de 18 años se encontraba en su domicilio de dicho municipio, cuando fue privada de la libertad por Genaro "N" y un grupo de personas armadas.

Posteriormente, los familiares comenzaron a recibir exigencias económicas a cambio de su liberación; sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de la joven.

Derivado de los actos de investigación, se solicitó la respectiva orden de aprehensión en contra de Genaro “N”, la cual fue cumplimentada en el municipio de Uriangato, Guanajuato, con la colaboración de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Después fue trasladado a esta capital con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial (SIE).