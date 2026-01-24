Vinculan a proceso a “El Botox”, líder delincuencial detenido en Buenavista, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este sábado la vinculación a proceso de César “N”, alias “El Botox”, así como de Eder “N” y Esteban “N”, por su probable participación en diversos delitos, de acuerdo con un comunicado emitido este sábado. César “N” fue detenido el jueves en el municipio de Buenavista, Michoacán.

La determinación fue tomada por un juez federal, luego de que el Ministerio Público de la Federación, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, presentara datos de prueba considerados suficientes. Asimismo, se dictó prisión preventiva oficiosa en su contra, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.

Según la FGR, César “N” y Eder “N” fueron vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud, portación de armas de fuego, así como posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio. En tanto, Esteban “N” fue vinculado únicamente por estos tres últimos ilícitos.

César “N”, alias “El Botox”, es señalado como presunto responsable de extorsiones en contra de productores de limón en la región de Tierra Caliente y como el principal implicado en la muerte de Bernardo Bravo, líder limonero de Apatzingán.

rmr