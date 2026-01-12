Vinculan a proceso a dos hombres por robo de camión en carretera Quiroga–Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de Miguel Ángel “N” y Guillermo “N”, por su posible responsabilidad en los delitos de encubrimiento por receptación y cohecho, relacionados con el robo de un camión y su mercancía, ocurrido sobre la carretera Quiroga–Morelia.

De acuerdo con los datos de prueba, el pasado 7 de enero, un repartidor de una empresa dedicada a la distribución de carne se desplazaba a bordo de un camión marca Isuzu con destino al municipio de Zacapu, cuando al circular a la altura de la localidad de El Tigre fue interceptado por dos hombres armados que viajaban en una camioneta marca Honda, quienes lo despojaron de la unidad y de la carga.

Tras el reporte del robo, agentes de la Policía de Investigación desplegaron un operativo que permitió, minutos después, localizar a dos hombres que traspasaban la mercancía sustraída a una camioneta de carga, por lo que procedieron a realizarles una inspección.

Al corroborar que el vehículo y la mercancía contaban con reporte de robo, los agentes intentaron efectuar la detención; sin embargo, los ahora imputados ofrecieron una suma de dinero a los elementos policiales a cambio de evitar su captura.

Ambos hombres fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos y al Transporte, que integró la carpeta de investigación y los presentó ante el Juez de Control.

En audiencia, la autoridad judicial resolvió vincularlos a proceso y fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

mrh