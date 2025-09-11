Vinculan a proceso a dos colombianos detenidos en Uruapan por delitos contra la salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control la vinculación a proceso de Diego Alejandro “N” y Fabián Alberto “N”, de nacionalidad colombiana, por su posible relación en delitos contra la salud, en el municipio de Uruapan.

Durante un operativo realizado en la colonia Ampliación Revolución, los imputados fueron detenidos en posesión de una sustancia con características de metanfetamina.

De acuerdo con diversas denuncias recibidas a través del número 089, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) de la FGE obtuvo datos que también los vinculan con el delito de extorsión, bajo el esquema conocido como “gota a gota”, que consiste en requerir pagos de deudas simuladas.

Tras ser presentados ante el Ministerio Público de la UECS, se integró la Carpeta de Investigación y se llevó el caso ante un Juez de Control, quien determinó la vinculación a proceso por delitos contra la salud, impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

