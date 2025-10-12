Vinculados a proceso seis civiles que se ostentaban como policías de Buenavista

En el lugar se localizaron los cuerpos sin vida de dos, un hombre y una mujer uniformados como policías municipales y de otro civil.

Durante las actuaciones, los seis investigados se identificaron como policías municipales, exhibiendo supuestas credenciales oficiales. Además, vestían uniformes con logotipos de Seguridad Pública Municipal y Guardia Civil, portaban chalecos tácticos y tenían a su disposición un vehículo tipo patrulla rotulado como Policía Municipal.

Al verificar su identidad, la Dirección de Seguridad Pública de Buenavista informó que ninguno de los detenidos pertenecía a su corporación, ni estaban adscritos como personal del municipio. Asimismo, el vehículo balizado y las armas que portaban no forman parte del patrimonio oficial, y el armamento corresponde a los de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por lo anterior, la Fiscalía formuló imputación por los siguientes delitos:

Uso indebido de uniformes, gafetes y siglas de instituciones de seguridad pública.

Utilización de vehículo con balizaje y colores similares a los empleados por corporaciones oficiales.

Portación de armas reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada.

Con los datos de prueba aportados, el Juez de Control determinó vincularlos a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

