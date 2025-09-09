Villas del Pedregal tendrá hospital y guardería del IMSS: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán combate el rezago social de la zona poniente de Morelia con la construcción de un hospital y un Centro de Educación y Cuidado Infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), proyectos que se edificarán en coordinación con la Federación.

Lo anterior fue dado a conocer por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, quien precisó que la construcción del hospital y guardia del IMSS se tiene prevista para 2026.

En el caso específico del hospital, se detalló que contará con 260 camas, 50 especialidades médicas, 12 quirófanos y 50 consultorios, lo que permitirá beneficiar de manera directa a más de un millón de habitantes, no solo en la zona poniente de Morelia y su área metropolitana, sino también en municipios del Occidente de Michoacán, consolidándose como un centro regional de referencia.