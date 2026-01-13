¡Villa Navideña rompe récord de visitantes en Morelia!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 202 mil personas disfrutaron de la Villa Navideña instalada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), que este 2026 cerró su temporada con cifras históricas.

Del 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, familias enteras acudieron al tradicional espacio navideño instalado en el corazón de Morelia, para vivir la experiencia navideña que incluyó juegos, espectáculos, venta de productos, luces y más.