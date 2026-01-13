Michoacán

¡Villa Navideña rompe récord de visitantes en Morelia!

El evento superó las cifras del año pasado con un aumento del 4.7% en derrama económica
¡Villa Navideña rompe récord de visitantes en Morelia!
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 202 mil personas disfrutaron de la Villa Navideña instalada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), que este 2026 cerró su temporada con cifras históricas.

Del 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, familias enteras acudieron al tradicional espacio navideño instalado en el corazón de Morelia, para vivir la experiencia navideña que incluyó juegos, espectáculos, venta de productos, luces y más.

💸 Deja derrama de 44 millones de pesos

El evento generó una derrama económica de 44 mdp, un aumento del 4.7% en comparación con el año anterior, gracias a la llegada de turistas y consumo local.

⛸️ La pista de hielo, una de las favoritas

Más de 40 mil personas disfrutaron de la pista de hielo ubicada en el jardín del Orquidario, uno de los atractivos más visitados durante las cinco semanas que duró el evento.

🌍 Visitantes de todo México… y del mundo

Además del público michoacano, la Villa recibió visitantes de al menos 18 estados del país, como:

  • Ciudad de México

  • Jalisco

  • Guanajuato

  • Estado de México

  • Querétaro

Según datos del Observatorio Turístico de Michoacán, llegaron turistas de seis países, entre ellos:

  • Estados Unidos

  • Canadá

  • China

  • Argentina

  • Colombia

  • España

Este año, la Villa Navideña logró un crecimiento del 2.5 por ciento en asistencia respecto a 2024 y un 4.7 por ciento más en derrama económica, consolidándose como uno de los eventos más exitosos de la temporada decembrina en la capital michoacana.

SHA

Ceconexpo
Villa Navideña

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com