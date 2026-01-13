¡Villa Navideña rompe récord de visitantes en Morelia!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 202 mil personas disfrutaron de la Villa Navideña instalada en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), que este 2026 cerró su temporada con cifras históricas.
Del 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, familias enteras acudieron al tradicional espacio navideño instalado en el corazón de Morelia, para vivir la experiencia navideña que incluyó juegos, espectáculos, venta de productos, luces y más.
El evento generó una derrama económica de 44 mdp, un aumento del 4.7% en comparación con el año anterior, gracias a la llegada de turistas y consumo local.
Más de 40 mil personas disfrutaron de la pista de hielo ubicada en el jardín del Orquidario, uno de los atractivos más visitados durante las cinco semanas que duró el evento.
Además del público michoacano, la Villa recibió visitantes de al menos 18 estados del país, como:
Ciudad de México
Jalisco
Guanajuato
Estado de México
Querétaro
Según datos del Observatorio Turístico de Michoacán, llegaron turistas de seis países, entre ellos:
Estados Unidos
Canadá
China
Argentina
Colombia
España
Este año, la Villa Navideña logró un crecimiento del 2.5 por ciento en asistencia respecto a 2024 y un 4.7 por ciento más en derrama económica, consolidándose como uno de los eventos más exitosos de la temporada decembrina en la capital michoacana.
