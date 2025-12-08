Villa Navideña en Ceconexpo: fechas, horarios y todo lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luces, nieve, atracciones y espíritu navideño llenarán el ambiente en la Villa Navideña 2025, que regresa por quinta ocasión al Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), del sábado 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.
Este espacio temático contará con una amplia oferta de entretenimiento familiar, incluyendo pista de hielo gratuita, juegos mecánicos, nacimientos artesanales, zona gastronómica y un monumental árbol navideño. Todo esto ambientado en los jardines y explanadas de Ceconexpo, sobre avenida Ventura Puente.
La inauguración oficial será el sábado 13 de diciembre a las 18:30 horas e incluirá el encendido de luces, la apertura del nacimiento artesanal y una exhibición sobre hielo a cargo del patinador olímpico Donovan Carrillo, seleccionado nacional rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán-Cortina.
La pista de hielo estará instalada en el Jardín del Orquidario y operará de 11:00 a 20:30 horas, con una pausa de mantenimiento de 15:00 a 16:00 horas. Estará cerrada el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026.
El área general de la Villa Navideña abrirá de 11:00 a 22:00 horas, y los juegos mecánicos funcionarán de 12:00 a 22:00 horas. Además, se informó que habrá acceso gratuito para algunas colonias y escuelas por las mañanas.
Entre las atracciones principales se incluyen: nacimiento monumental artesanal, árbol navideño monumental, juegos mecánicos, decoración en la Calzada Alfredo Maillefert y una zona gastronómica.
“Me da mucho gusto regresar a Michoacán un año más. Quiero invitarlos a que me acompañen a la inauguración de la pista de hielo y la Villa Navideña, el próximo 13 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Morelia. Nos vemos pronto, Michoacán, el alma de México”, expresó Donovan Carrillo a través de un mensaje oficial.
