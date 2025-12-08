Villa Navideña en Ceconexpo: fechas, horarios y todo lo que debes saber

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luces, nieve, atracciones y espíritu navideño llenarán el ambiente en la Villa Navideña 2025, que regresa por quinta ocasión al Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), del sábado 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

Este espacio temático contará con una amplia oferta de entretenimiento familiar, incluyendo pista de hielo gratuita, juegos mecánicos, nacimientos artesanales, zona gastronómica y un monumental árbol navideño. Todo esto ambientado en los jardines y explanadas de Ceconexpo, sobre avenida Ventura Puente.