Vigilarán que choferes de Uruapan no usen el celular mientras conducen: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los centros de control de flota y monitoreo del transporte público de Uruapan vigilarán que los choferes que estén en servicio no hagan uso del celular, además de que identificarán si fuman o muestran signos de cansancio al volante, detalló la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

Esto, luego de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisara la operación de los dos primeros centros de control de flota y monitoreo de Michoacán, cuyas bases se encuentran instaladas en el municipio de Uruapan y están ligadas al Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i).