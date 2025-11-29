Abuelito es atropellado por microbús en Uruapan: lucha por su vida tras brutal impacto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre la vida y la muerte se debate un hombre de la tercera edad, tras ser atropellado y quedar debajo de un camión del servicio urbano en la colonia Ramón Farías, Uruapan.
Alrededor de las 14:30 horas ocurrió el accidente sobre la calle Moctezuma, entre Sinaloa y Michoacán, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de Protección Civil Municipal.
A su arribo, los socorristas atendieron a la víctima y la trasladaron a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado. El susodicho únicamente fue identificado extraoficialmente con el apodo de “El Chelis”.
Testigos manifestaron que el adulto mayor descendía del autotransporte de la línea Colectivos con número económico 375, cuando el conductor reinició la marcha y terminó arrollándolo.
Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizaron al peritaje correspondiente y requirieron al conductor del microbús involucrado, mientras se determina responsabilidades.
BCT