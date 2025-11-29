Abuelito es atropellado por microbús en Uruapan: lucha por su vida tras brutal impacto

A su arribo, los socorristas atendieron a la víctima y la trasladaron a un hospital, donde su estado de salud fue reportado como delicado. El susodicho únicamente fue identificado extraoficialmente con el apodo de “El Chelis”.

Testigos manifestaron que el adulto mayor descendía del autotransporte de la línea Colectivos con número económico 375, cuando el conductor reinició la marcha y terminó arrollándolo.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes realizaron al peritaje correspondiente y requirieron al conductor del microbús involucrado, mientras se determina responsabilidades.

BCT