VIDEO: Sorprende tradición de abuelitas cambiando al novio en boda de Michoacán

Pichátaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Una curiosa tradición de boda fue captada en video en la comunidad de Pichátaro, Michoacán, donde un grupo de mujeres mayores ayuda al novio a vestirse el día de su boda, en una muestra de respaldo y cariño familiar.

El momento fue compartido por la página Videos Purhépechas Baltazar, quienes transmitieron en vivo parte de la ceremonia. En las imágenes se observa a varias mujeres adultas —presuntamente familiares del novio— colocándole piezas del traje como el pantalón, mientras él se encuentra en ropa interior.

La ceremonia fue protagonizada por Luis Enrique y Esperanza, quienes celebraron su unión con una fuerte presencia de tradiciones purépechas, como parte de la identidad cultural de la comunidad.