VIDEO: Sorprende tradición de abuelitas cambiando al novio en boda de Michoacán

Pichátaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Una curiosa tradición de boda fue captada en video en la comunidad de Pichátaro, Michoacán, donde un grupo de mujeres mayores ayuda al novio a vestirse el día de su boda, en una muestra de respaldo y cariño familiar.
El momento fue compartido por la página Videos Purhépechas Baltazar, quienes transmitieron en vivo parte de la ceremonia. En las imágenes se observa a varias mujeres adultas —presuntamente familiares del novio— colocándole piezas del traje como el pantalón, mientras él se encuentra en ropa interior.
La ceremonia fue protagonizada por Luis Enrique y Esperanza, quienes celebraron su unión con una fuerte presencia de tradiciones purépechas, como parte de la identidad cultural de la comunidad.
La grabación ha llamado la atención en redes sociales por mostrar un gesto íntimo y significativo que pocas veces se documenta públicamente, y que representa el acompañamiento de la familia en uno de los momentos más importantes de la vida.
Entre los comentarios en redes sociales, destacó el de la usuaria Beronica Garcia, quien escribió: “Qué bonita costumbre k las abuelitas los cambien 😍😍😍”, reflejando la ternura y admiración que generó la escena entre los internautas.
