VIDEO: Señoras de Apatzingán bailan “La Iguana” y se roban el show con sus pasos

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La alegría y espontaneidad de un grupo de mujeres fue captada durante un baile público en una plaza de Apatzingán, donde dos de ellas robaron cámara al interpretar con energía la tradicional canción La Iguana.

En el video, compartido por la página Apatzingán En Fotografías, se observa cómo las señoras no solo siguen el ritmo con entusiasmo, sino que incluso se tiran al piso y ruedan, imitando los movimientos de una iguana, lo que provocó aplausos y carcajadas entre los asistentes.

“Salieron las iguanas 🦎”, se lee en la publicación original, que rápidamente generó cientos de reacciones positivas y comentarios como “así se disfruta Apatzingán” y “eso se descontroló jajaja”.

El momento se ha vuelto viral por mostrar el espíritu festivo y el buen humor de las participantes, además del ambiente familiar y divertido que se vivió durante el evento.