VIDEO: Conductores varados por bloqueos agrícolas en la Morelia–Guadalajara caminan en busca de víveres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Conductores varados en la autopista Morelia–Guadalajara comenzaron a caminar sobre el asfalto en busca de agua y alimentos, luego de más de 24 horas atrapados por el bloqueo total de la vía, encabezado por organizaciones de agricultores.

La situación fue confirmada por el más reciente informe del Centro SICT Michoacán, difundido la mañana de este martes 28 de octubre, en el que se indica que persisten bloqueos totales en al menos cuatro casetas de cobro de la autopista Maravatío–Zapotlanejo:

Panindícuaro (km 307)

Vista Hermosa (km 390)

Ecuandureo (km 360)

Zinapécuaro (km 202)

En Zinapécuaro, el Cuerpo A de la caseta reporta una fila de tractores detenidos en el carril de baja velocidad, lo que ha generado una retención de hasta 4 kilómetros, además de un desvío operativo en Jeráhuaro (km 186). En varios tramos, la vía permanece cerrada en ambos sentidos, sin paso para automovilistas, transporte público ni carga.

El conflicto: precio del maíz y ruptura del diálogo

Estas acciones de protesta comenzaron el lunes por la mañana, después de que representantes de organizaciones agrícolas rompieran el diálogo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). El desacuerdo surgió tras una oferta federal de $5,200 pesos por tonelada de maíz, calificada como "insuficiente" por los productores.