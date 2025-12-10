VIDEO: cohetón de peregrinos se desvía y estalla en balcón del Palacio de Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de peregrinos que participaban en una actividad guadalupana lanzaron cohetones frente al Palacio Municipal de Apatzingán, y uno de ellos impactó accidentalmente en el balcón principal del edificio, sin provocar daños ni personas lesionadas.
El hecho ocurrió hace unas horas en el centro de la ciudad, donde se desarrollaba una actividad previa al 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. En un video en redes sociales se observa cómo el artefacto explosivo se desvía y alcanza la fachada del inmueble recientemente restaurado.
El incidente desató una ola de reacciones entre los internautas, quienes expresaron desde burlas hasta preocupación. “Hasta el cohete sabe cosas”, “Ese se calculó con vectores” y “Lo acaban de arreglar, wey” fueron algunos de los comentarios. Otros cuestionaron el uso de pirotecnia: “No sé cómo siguen permitiendo esto sabiendo el riesgo”, opinó un usuario.
Cabe recordar que el Palacio Municipal fue incendiado y vandalizado durante una protesta semanas atrás, lo que obligó a un proceso de reparación urgente. Aunque en esta ocasión no se reportaron afectaciones, el contexto mantiene sensible a la ciudadanía.
Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un posicionamiento oficial. Las celebraciones guadalupanas continúan esta semana con presencia de fieles en diversos puntos del municipio.
