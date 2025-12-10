VIDEO: cohetón de peregrinos se desvía y estalla en balcón del Palacio de Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de peregrinos que participaban en una actividad guadalupana lanzaron cohetones frente al Palacio Municipal de Apatzingán, y uno de ellos impactó accidentalmente en el balcón principal del edificio, sin provocar daños ni personas lesionadas.

El hecho ocurrió hace unas horas en el centro de la ciudad, donde se desarrollaba una actividad previa al 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. En un video en redes sociales se observa cómo el artefacto explosivo se desvía y alcanza la fachada del inmueble recientemente restaurado.