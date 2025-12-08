VIDEO: camioneta intenta ganarle al tren y termina impactada, en Tzurumutaro, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La imprudencia al volante casi termina en tragedia el domingo en la comunidad de Tzurumutaro, en el municipio de Pátzcuaro, donde una camioneta fue impactada por el tren en un cruce ferroviario.

El hecho fue captado en video desde dos ángulos y rápidamente se difundió en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el conductor de una camioneta negra acelera para ganarle el paso al tren.

Aunque por un momento parece lograrlo, el ferrocarril alcanza a golpear la parte trasera del vehículo, específicamente la caja, generando un fuerte impacto.