VIDEO: así trasladaron a escoltas detenidas por homicidio de Carlos Manzo, en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido por la agencia RED113 muestra el momento en que los siete funcionarios públicos detenidos por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, son trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

En las imágenes se observa un operativo de seguridad coordinado por fuerzas estatales y federales, que resguardan a los implicados previo a su traslado al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez”, donde quedarán a disposición del Juez de Control para el seguimiento del proceso judicial.

La detención ocurrió en el marco de una acción interinstitucional en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensamx y la Guardia Nacional, con el objetivo de cumplir las órdenes de aprehensión.

Aunque en un primer momento se manejó que eran seis las personas requeridas, la Fiscalía confirmó que fueron siete los detenidos (escoltas del exedil), todos presuntos implicados en el delito de homicidio calificado contra el edil, ocurrido recientemente en Uruapan.