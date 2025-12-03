Vicente Gómez se pronuncia a favor del bienestar animal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuidado y la protección de los animales domésticos es una tarea de todas y todos, por ello se debe avanzar hacia mejores estrategias para su bienestar y salud, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Derechos, el Bienestar y Protección de los Animales en el Estado de Michoacán.

Al hacer uso de la tribuna durante la sesión ordinaria de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, manifestó que la propuesta esta encaminada a garantizar el establecimiento y funcionamiento de Clínicas Veterinarias Públicas en todos los municipios de la entidad, que brinden servicios básicos para la atención a la salud de animales domésticos; con servicios preventivos y gratuitos para la población.