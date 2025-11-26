Vicente Gómez propone facultar al Congreso y municipios para reciclar basura electrónica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para contribuir al cuidado y protección del medio ambiente, el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, presentó dos iniciativas que, sumadas a la que propuso recientemente, buscan regular los residuos electrónicos.

Las iniciativas están encaminadas a la promoción, implementación y supervisión de programas permanentes de reciclaje, reutilización y disposición responsable de impresoras, copiadoras o cualquier componente o equipo de cómputo o residuos electrónicos caducos o en desuso.

La primera iniciativa es para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, para que se implementen medidas de gestión integral de los residuos sólidos en todas las oficinas del Poder Legislativo.