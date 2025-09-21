Vicente Gómez Núñez rinde su primer informe de labores legislativas

El diputado petista mencionó que otro de compromisos cumplidos en este año de actividades fue la apertura de la Casa Enlace, en donde se cuenta con distintas áreas para la atención ciudadana: Mujeres, Gestión, Educación, Deporte, Ecología, jurídica y Medio Ambiente, así como Psicología; todas con un equipo de personas especializadas y con la disposición de escuchar y atender todas y cada una de las peticiones de las y los ciudadanos.

Como ecologista de corazón y por convicción, Gómez Núñez, informó que se impulsaron acciones de protección del medio ambiente y los recursos naturales como el rescate y rehabilitación de La Playita en el Río Pedernales del municipio de Tacámbaro; se gestionaron acciones para la rehabilitación la Presa de San José y el Potrero del Arenal, en la tenencia de Pedernales del municipio de Turicato; la siembra de cría de mojarra tilapia en los municipios de Tacámbaro, Turicato y Nocupétaro; y, la Campaña de Reforestación 2025 con la siembra de arbolitos en el Parador Ecoturístico Los Sauces del municipio de Tacámbaro.

Vicente Gómez Núñez, reiteró su compromiso para seguir legislando como un diputado de a pie, con y para el pueblo; con responsabilidad y determinación, y con la firme convicción de que la voz del pueblo del distrito XIX se escuche fuerte en el Congreso de Michoacán.