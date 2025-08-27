Vicente Gómez festeja a abuelas y abuelos del Distrito XIX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Las personas adultas mayores requieren del cuidado y la atención de todos los sectores de la población para garantizar el acceso y respeto a todos sus derechos, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
Lo anterior durante el evento que se realizó en el Asilo José Abraham Obispo, como reconocimiento a la sabiduría y aportación de las personas adultas mayores en el desarrollo y transformación del estado.
En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor, que se conmemora cada 28 de agosto, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dijo que desde el Congreso del Estado se han presentado iniciativas encaminadas a la atención a diversas necesidades de este grupo de la población, a fin de contribuir a generar las condiciones necesarias para una vida digna.
En su intervención invitó a la población en general a propiciar las condiciones para un entorno inclusivo y de no discriminación, en el cual las personas adultas mayores puedan desarrollar su potencial y seguir contribuyendo al desarrollo del país y el estado.
En el evento estuvieron presentes: Yukaidi Medina Guzmán, directora del DIF Tacámbaro; Gregorio Ponce, jefe de la Tenencia de Pedernales; Yuliana Solís, jefa de la Tenencia de Chupio; Gina Lisbeth Sánchez Santana, presidenta de Patronato del Asilo “José Abraham Obispo”; María de Lourdes Arreola, directora del Instituto de la Mujer; Ana Gabriela Pérez, presidenta del DIF de Villa Madero; Cecilia Villaseñor Sánchez, directora del DIF y Daira Samantha Núñez Galán, secretaria del Patronato.
