Vicente Gómez festeja a abuelas y abuelos del Distrito XIX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Las personas adultas mayores requieren del cuidado y la atención de todos los sectores de la población para garantizar el acceso y respeto a todos sus derechos, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior durante el evento que se realizó en el Asilo José Abraham Obispo, como reconocimiento a la sabiduría y aportación de las personas adultas mayores en el desarrollo y transformación del estado.