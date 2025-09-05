Vialidades modernas y accesibles impulsarán el turismo en Huandacareo: Rogelio Zarazúa

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisó dos obras carreteras importantes para el municipio de Huandacareo y sus 11 mil 644 habitantes, con el fin de generar más y mejor infraestructura que permita impulsar el desarrollo económico y turístico de la región.
Zarazúa Sánchez supervisó la rehabilitación de 6.7 kilómetros del tramo San José Cuaro-Tupátaro, el cual impulsará el turismo que proviene del estado de Guanajuato y que se dirige a los múltiples balnearios que hay en Huandacareo, donde en promedio transitan cerca de mil 247 vehículos al día, trabajos que reportan un avance del 85 por ciento.
Por otro lado, el funcionario estatal supervisó también la construcción de la calle Lázaro Cárdenas en la cabecera municipal, donde se trabajará en construir un kilómetro con accesibilidad universal, vialidad que representa el acceso principal a la zona de balnearios, restaurantes y lugares de esparcimiento familiar.
La calle tendrá cruces peatonales seguros, amplias banquetas, señalamiento podotáctil para personas con discapacidad visual, iluminación, jardineras, drenaje sanitario, drenaje pluvial, mobiliario urbano y paradores de transporte público.
RPO