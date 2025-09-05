Vialidades modernas y accesibles impulsarán el turismo en Huandacareo: Rogelio Zarazúa

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisó dos obras carreteras importantes para el municipio de Huandacareo y sus 11 mil 644 habitantes, con el fin de generar más y mejor infraestructura que permita impulsar el desarrollo económico y turístico de la región.

Zarazúa Sánchez supervisó la rehabilitación de 6.7 kilómetros del tramo San José Cuaro-Tupátaro, el cual impulsará el turismo que proviene del estado de Guanajuato y que se dirige a los múltiples balnearios que hay en Huandacareo, donde en promedio transitan cerca de mil 247 vehículos al día, trabajos que reportan un avance del 85 por ciento.