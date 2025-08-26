¿Viajas a Michoacán? Estas son las rutas aéreas activas a Morelia y Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la colaboración entre aerolíneas y autoridades estatales, Michoacán amplía su conectividad aérea con rutas nacionales e internacionales desde los aeropuertos de Morelia y Uruapan, facilitando la llegada de turistas, inversionistas y migrantes que visitan la entidad.
Actualmente, las aerolíneas Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, United y American Airlines operan vuelos directos a destinos clave como:
Nacionales:
Ciudad de México
Cancún
Monterrey
Tijuana
Zihuatanejo
Puerto Vallarta
Internacionales:
Houston (United, Volaris)
Dallas (American Airlines, Volaris)
Chicago (ORD y MDW)
Los Ángeles
San José
San Antonio
Sacramento
Fresno
Oakland
Ontario
✈️ Algunas rutas operan hasta 7 días a la semana, lo que garantiza disponibilidad y opciones para los viajeros.
Tijuana
Los Ángeles
Estas rutas son operadas por Volaris y se mantienen activas de lunes a domingo, permitiendo una conexión directa con ciudades de alta concentración migrante.
Los usuarios pueden revisar frecuencias, horarios y costos en los sitios oficiales:
