¿Viajas a Michoacán? Estas son las rutas aéreas activas a Morelia y Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la colaboración entre aerolíneas y autoridades estatales, Michoacán amplía su conectividad aérea con rutas nacionales e internacionales desde los aeropuertos de Morelia y Uruapan, facilitando la llegada de turistas, inversionistas y migrantes que visitan la entidad.

Actualmente, las aerolíneas Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, United y American Airlines operan vuelos directos a destinos clave como:

📍Desde el Aeropuerto de Morelia:

Nacionales: Ciudad de México Cancún Monterrey Tijuana Zihuatanejo Puerto Vallarta

Internacionales: Houston (United, Volaris) Dallas (American Airlines, Volaris) Chicago (ORD y MDW) Los Ángeles San José San Antonio Sacramento Fresno Oakland Ontario



✈️ Algunas rutas operan hasta 7 días a la semana, lo que garantiza disponibilidad y opciones para los viajeros.

📍Desde el Aeropuerto de Uruapan:

Tijuana

Los Ángeles

Estas rutas son operadas por Volaris y se mantienen activas de lunes a domingo, permitiendo una conexión directa con ciudades de alta concentración migrante.