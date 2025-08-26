Michoacán

Con vuelos de Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, United y American Airlines, Michoacán se consolida como un estado bien conectado por aire
¿Viajas a Michoacán? Estas son las rutas aéreas activas a Morelia y Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la colaboración entre aerolíneas y autoridades estatales, Michoacán amplía su conectividad aérea con rutas nacionales e internacionales desde los aeropuertos de Morelia y Uruapan, facilitando la llegada de turistas, inversionistas y migrantes que visitan la entidad.

Actualmente, las aerolíneas Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, United y American Airlines operan vuelos directos a destinos clave como:

📍Desde el Aeropuerto de Morelia:

  • Nacionales:

    • Ciudad de México

    • Cancún

    • Monterrey

    • Tijuana

    • Zihuatanejo

    • Puerto Vallarta

  • Internacionales:

    • Houston (United, Volaris)

    • Dallas (American Airlines, Volaris)

    • Chicago (ORD y MDW)

    • Los Ángeles

    • San José

    • San Antonio

    • Sacramento

    • Fresno

    • Oakland

    • Ontario

✈️ Algunas rutas operan hasta 7 días a la semana, lo que garantiza disponibilidad y opciones para los viajeros.

📍Desde el Aeropuerto de Uruapan:

  • Tijuana

  • Los Ángeles

Estas rutas son operadas por Volaris y se mantienen activas de lunes a domingo, permitiendo una conexión directa con ciudades de alta concentración migrante.

💡 ¿Dónde consultar horarios?

Los usuarios pueden revisar frecuencias, horarios y costos en los sitios oficiales:

