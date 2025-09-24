Viajar en taxi ya es seguro para las mujeres michoacanas: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán puso en marcha el programa Taxi Seguro, a través del cual los choferes estarán obligados a identificarse mediante códigos QR, para que las niñas, mujeres y todos los usuarios tengan la certeza y confianza de que llegarán bien a sus destinos, explicó la secretaria de Desarrollo Urbano, Gladyz Butanda Macías.

Este programa, destacó la funcionaria estatal, es reflejo de la sinergia y coordinación que existe entre el Gobierno de Michoacán y el sector transportista, lo cual, dijo, permitirá concebir un servicio de transporte público seguro, digno y a la altura de las necesidades de la ciudadanía.