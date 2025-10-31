¡Viaja sin contratiempos! Vialidades libres en estas autopistas de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El C5 Michoacán, informó que al corte de las 15:30 horas de este jueves se mantiene vialidad libre en diversas casetas de cobro estratégicas del estado.
Según el reporte oficial, estas son las condiciones actuales:
ECUANDUREO: Autopista de Occidente México - Guadalajara, KM360. La circulación en la plaza de cobro es totalmente libre.
ZINAPÉCUARO: Carretera de Cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo. En la caseta de cobro se permite el tránsito libre en ambos carriles en sentido México–Guadalajara y un carril abierto en sentido Guadalajara–México.
PANINDÍCUARO: Autopista de Occidente, KM307. En la plaza de cobro se reporta circulación libre, aunque con presencia de manifestantes, sin que ello impida el paso vehicular.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y mantenerse informada mediante los canales oficiales, así como a reportar cualquier incidente o bloqueo al número de emergencias 911.
Este monitoreo forma parte del operativo permanente para garantizar la movilidad en la entidad, especialmente ante jornadas de protesta social o manifestaciones que pudieran afectar las vialidades.
SHA