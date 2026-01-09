Viaja seguro por Michoacán; los Guardianes del Camino te cuidan: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de cuidar y brindar asistencia a las y los conductores que transitan por las carreteras de Michoacán, se desplegó el agrupamiento “Guardianes del Camino”, una división de la Guardia Civil que vigilará 15 rutas estratégicas para la prevención y combate al delito, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que se trata de una corporación conformada por 240 agentes especializados en seguridad carretera y 800 guardias civiles equipados con cámaras corporales, así como 60 nuevas patrullas con equipo de vigilancia conectado al C5i, para ofrecer auxilio oportuno y mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia vial.