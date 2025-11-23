Vestido dorado de Fátima Bosch en Miss Universo, obra de talento de Tingambato, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue un michoacano quien vistió a Fátima Bosch para la noche de gala en la preliminar de Miss Universo 2025. Se trata de Manuel De la Mora, diseñador originario de Tingambato, quien en colaboración con Tino Orozco creó una pieza de alta costura bordada completamente a mano, inspirada en el maíz y el oro como símbolos de abundancia, raíz e identidad mexicana.
La prenda, lucida por la representante mexicana durante su última pasarela preliminar, destacó por sus destellos dorados, cristales bordados con la técnica Lunéville y colgantes en los brazos. Este trabajo fue ampliamente comentado tanto por su estética como por el significado cultural que representa, vinculando elementos de la historia agraria del país con la fuerza femenina.
Mientras Fátima desfilaba en pasarela, se escuchaban datos sobre su trayectoria como voluntaria en un hospital oncológico y su labor en prevención del suicidio.
El vestido también incorporó sutiles detalles de estilo tailandés, por indicación de la organización del certamen, al celebrarse esta edición en Tailandia. De esta manera, la pieza logró armonizar referencias culturales de ambos países en una ejecución elegante y potente.
En redes sociales, los diseñadores compartieron imágenes del proceso artesanal detrás de la creación, en el que puede observarse la minuciosidad del bordado y la intención simbólica en cada detalle.
"Sin duda han sido muchas horas de cansancio y desvelo, momentos donde tienes que empezar a hacerlo de nuevo una y otra vez hasta lograrlo", compartió el artista.
La mexicana Fátima Bosch fue coronada el pasado jueves como Miss Universo 2025, en una noche llena de emoción, orgullo y elegancia en la que destacó por su porte, carisma y potente mensaje.
