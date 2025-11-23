Vestido dorado de Fátima Bosch en Miss Universo, obra de talento de Tingambato, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fue un michoacano quien vistió a Fátima Bosch para la noche de gala en la preliminar de Miss Universo 2025. Se trata de Manuel De la Mora, diseñador originario de Tingambato, quien en colaboración con Tino Orozco creó una pieza de alta costura bordada completamente a mano, inspirada en el maíz y el oro como símbolos de abundancia, raíz e identidad mexicana.

La prenda, lucida por la representante mexicana durante su última pasarela preliminar, destacó por sus destellos dorados, cristales bordados con la técnica Lunéville y colgantes en los brazos. Este trabajo fue ampliamente comentado tanto por su estética como por el significado cultural que representa, vinculando elementos de la historia agraria del país con la fuerza femenina.