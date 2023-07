Verdadera autonomía del Poder Judicial debe iniciar desde el presupuesto: Magaña de la Mora

El también excandidato a la gubernatura de Michoacán por el PVEM reflexionó sobre las leyes judiciales estatales y federales, pues a su decir, la exclusión del Poder Judicial federal para conocer algunos asuntos, imposibilita a los estados poder agilizar la resolución de temas locales.

En este sentido, el titular de la Cuarta Sala ejemplificó el delito de homicidio, pues en la ley se le atribuye a un particular el asesinato de otro particular, y no así a un grupo del crimen organizado, por lo que dijo, es necesario analizar y replantear un marco de la ley actualizado a la realidad del país y de las entidades, el en el que se contemple el tema de las competencias entre poderes judiciales.

"A la gente lo que menos le interesa es saber de qué competencia es, y necesitamos ocuparnos de asuntos que donde repercuten los problemas en el estado".

Antonio Magaña insistió en la factibilidad de mejorar el marco normativo en torno a las competencias locales y federales, para dar la posibilidad a los poderes judiciales locales de conocer de asuntos que actualmente son exclusivos de la federación.

AC