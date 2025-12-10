Verónica Villaseñor recibe presea de la CEDH por su lucha tras feminicidio de su hija Jessica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la señora Verónica Villaseñor Ferreyra recibió la Presea al Mérito Michoacán en Derechos Humanos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que, afirmó, su lucha ha marcado varios precedentes en la entidad.
El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Josué Alfonso Mejía Pineda, refirió que la exigencia de justicia por el feminicidio de Jessica González, hija de la señora Verónica, logró varios puntos a favor de su familia y de la sociedad en la entidad. Por ejemplo:
La primera pena de 50 años para un feminicida, así como las reformas en el Congreso del Estado, por ejemplo, ampliar de 50 a 60 años las condenas; también, la próxima creación de una comisión de atención a víctimas indirectas y la resolución de la Suprema Corte de Justicia con el "Amigo de la Corte".
Por su parte, Verónica Villaseñor agradeció a las colectivas, instituciones y sociedad en general que desde el día uno estuvieron con ella con el apoyo y asesoramiento, pues consideró que, sin todo eso, no hubiera llegado hasta el día de hoy.
"Mi hija participó en la marcha del 8M en 2020, tenía poco que yo había hablado con ella. Le decía: ¿Por qué rayan y pintan? Ella me decía que me olvidara de eso, que era simplemente una piedra, y que qué haría yo por ella. Le respondí que quemaba todo Morelia", dijo.
Por su parte, la abogada Lorena Bedolla Ponce, que la acompañó durante el proceso para lograr justicia, refirió que Verónica Villaseñor es una persona que levantó la voz pese a romperse en pedazos y volverlos a juntar para exigir una pena ejemplar en un juicio que muchas veces le caía encima.
rmr