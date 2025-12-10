Verónica Villaseñor recibe presea de la CEDH por su lucha tras feminicidio de su hija Jessica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la señora Verónica Villaseñor Ferreyra recibió la Presea al Mérito Michoacán en Derechos Humanos por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que, afirmó, su lucha ha marcado varios precedentes en la entidad.

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Josué Alfonso Mejía Pineda, refirió que la exigencia de justicia por el feminicidio de Jessica González, hija de la señora Verónica, logró varios puntos a favor de su familia y de la sociedad en la entidad. Por ejemplo:

La primera pena de 50 años para un feminicida, así como las reformas en el Congreso del Estado, por ejemplo, ampliar de 50 a 60 años las condenas; también, la próxima creación de una comisión de atención a víctimas indirectas y la resolución de la Suprema Corte de Justicia con el "Amigo de la Corte".