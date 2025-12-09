Verónica Villaseñor, madre de Jessica González, recibirá presea estatal de derechos humanos

Este máximo galardón, instituido el 27 de octubre de 2016 por el Consejo de la CEDH, reconoce a personas físicas y morales que se destaquen por su labor en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, principalmente en el estado de Michoacán.

Integrantes del jurado evaluador coincidieron en que Verónica Villaseñor, madre de Jessica —víctima de feminicidio en septiembre de 2020—, es digna merecedora del reconocimiento por su papel como defensora de derechos humanos y víctima indirecta, visibilizando el impacto social e institucional de la violencia feminicida en las familias y en la sociedad.