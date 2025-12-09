Verónica Villaseñor, madre de Jessica González, recibirá presea estatal de derechos humanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por su incansable defensa de los derechos humanos y su búsqueda de justicia para su hija, la joven maestra Jessica González Villaseñor, la señora Verónica Villaseñor Ferreyra será reconocida con la Presea Michoacana al Mérito en Derechos Humanos 2025, otorgada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
El caso de Jessica González Villaseñor conmovió a la sociedad michoacana en 2020. La joven maestra de 21 años fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre en Morelia y su cuerpo fue localizado días después con signos de violencia. El crimen fue tipificado como feminicidio, y tras una investigación mediática y socialmente seguida, el responsable, Diego Uri, fue detenido y sentenciado. El hecho impulsó movilizaciones ciudadanas y visibilizó la urgencia de atender la violencia de género en el estado.
Este máximo galardón, instituido el 27 de octubre de 2016 por el Consejo de la CEDH, reconoce a personas físicas y morales que se destaquen por su labor en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, principalmente en el estado de Michoacán.
Integrantes del jurado evaluador coincidieron en que Verónica Villaseñor, madre de Jessica —víctima de feminicidio en septiembre de 2020—, es digna merecedora del reconocimiento por su papel como defensora de derechos humanos y víctima indirecta, visibilizando el impacto social e institucional de la violencia feminicida en las familias y en la sociedad.
Desde el inicio de su lucha, ha mantenido una exigencia firme de avances, transparencia y justicia ante las instituciones del Estado Mexicano, no solo en memoria de su hija, sino también en acompañamiento a otras madres que han perdido a sus hijas por violencia de género.
Cabe destacar que Villaseñor Ferreyra también fue reconocida recientemente con la Presea Amalia Solórzano Bravo por su labor en espacios de incidencia social, memoria y participación en foros públicos, convirtiéndose en un referente de lucha con perspectiva de derechos humanos.
La ceremonia de entrega se realizará el jueves 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, en la sede central de la CEDH Michoacán.
