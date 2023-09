Ventilador de techo cae a alumnos en escuela de Michoacán; uno, con edema cerebral, denuncian

La madre de familia agregó a uno de los menores se le realizó una tomografía del cráneo y se le diagnóstico un edema cerebral difuso. "El director lo único que pagó fue la tomografía y no lo querían hacer que porque él no tiene dinero y la escuela no se hace responsable de esos gastos. Ayúdeme a compartir para que las autoridades tomen cartas en el asunto", finalizó la mujer en su denuncia.

El visual muestra el momento exacto en que el ventilador cae del techo y golpea al menos a dos de los estudiantes, mientras que sus demás compañeros quedan sorprendidos por el hecho.