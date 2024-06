Ventas de panaderos caen un 50% en temporada de calor: Canainpa

La demanda de agua purificada hace que el suministro de los camiones repartidores sea más lento y que sí están previendo el escenario ante una inminente escasez porque se requiere para la limpieza y sanitización pero además para los procesos de producción que requieren agua potable, agregó.

Señaló que, hasta el momento no subirán el precio de sus productos toda vez que “la gente no consume pan porque no se les antoja; hemos mantenido los precios, no tenemos ahorita contemplado”.

Mientras aseguró que esperan un cambio de gobierno “demasiado terso”.

Luego de recordar que son 4 mil panaderías en todo el estado, 300 de ellas agremiadas en la Cámara, dijo que en Morelia hay 850.

Dijo que la expectativa es que haya tranquilidad y estabilidad económica en los mercados todos los mercados.

Refirió que hay rumores que generan incertidumbre, como los de posibles incrementos en el precio de la harina, de la grasa u otros insumos.

Pero que en el caso de la industria panificadora y molinos de harina, muchos, hacen compras con meses de anticipación, y obtuvieron granos cuando el dólar estaba en un precio aceptable para las importaciones, lo cual puede ayudar a la estabilidad financiera de los negocios.

